© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

Zënter dem éischte Januar hat Médecins du monde hei am Land eng 1.500 Consultatiounen, e Chiffer, deen am Verglach mam Joer virdrun, däitlech am Gaang ass, ze klammen.



Zu de Patiente vun der Organisatioun gehéieren ënnert anerem Leit, déi keen Doheem hunn, Residenten, déi net iwwert CNS verséchert sinn a sech keen Dokter kënne leeschten, Leit déi illegal am Land sinn oder och nach Prostituéiert, Drogekonsumenten an Alkoholiker.



Iwwert de Summer hat Médecins du monde eng Campagne zu Lëtzebuerg gemaach, fir drop opmierksam ze maachen, datt et och an engem Land, wou den Duerchschnëttsverdéngscht bei méi wéi 5.300 Euro Brutto läit, Leit gëtt, déi an enger ganz prekärer Situatioun sinn.





Dr. Jean Bottu vu Médecins du monde



Duerch d'Campagne huet d'Organisatioun weider Sue gesammelt, fir déi medezinesch Programmen ze finanzéieren. D'Doktere këmmere sech als Benevole ëm hir Patienten. Alles an allem eng Campagne, mat där een zefridden ass, wéi de President vu Médecins du monde, den Dr. Jean Bottu ënnersträicht. "Den Bilan ass positiv", seet hien, "Vill Leit hei zu Lëtzebuerg fille sech ugesprach, wat Prekaritéit ugeet."



Médecins du monde mécht drop opmierksam, datt d'Gesondheetskeess d'lescht Joer en Excédent vu bal 182 Milliounen Euro gemaach huet an datt de cumuléierten Excédent an Tëschenzäit bei 338 Millioune läit.



Eng Persoun, déi sech vu sech aus iwwert d'CNS verséchert, muss all Mount 107 Euro bezuelen. dat si vill Sue fir d'Patiente vun der Organisatioun. Si mécht aus deem Grond e puer Recommandatiounen, virop e Gesondheetssystem, dee manner Leit ausschléisst.



"Mir brauchen ee Gesondheetssystem, dee méi inklusiv ass an deen deene méi Aarmen d'Méigleisegkeet gëtt, sech fleegen ze loossen", seet den Dr. Bottu weider, "D'Refugiéskanner mussen am Gesondheetssystem abegraff ginn. Si sinn et am Moment nëmmen, wa si als Mineurs non-accompagnés agestuuft ginn."



Ganz wichtege Punkt dann och den Tiers payant social. Eng Mesure, déi sécher och zu engem méi breede Gesondheetssystem géif bäidroen. "D'Mëttele vun den Offices sociaux musse gestäerkt ginn an an d'Zukunft muss den Tiers payant och generaliséiert ginn", sou den Dr. Bottu.



Ënnert den 28 Membere vun der EU ginn et iwwregens just nach 4 Länner, wou d'Patienten d'Consultatioun bei engem Dokter musse virstrecken. Nieft Lëtzebuerg ass dat d'Belsch, Frankräich a Schweden. Do allerdéngs nëmmen, wann d'Consultatioun manner wéi 90 Euro kascht.



Déi lescht Recommandatioun, déi Médecins du Monde mécht, ass en Appell un d'Dokteren, fir all Patient ze behandelen, onofhängeg vu sengem administrative Statut.



PDF: Schreiwes vu Médecins du monde