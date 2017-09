Den Ament si se zu 42, mä den Altersduerchschnëtt fänkt un an d’Luucht ze goen an dofir brauche se Nowuess.

Interessente ginn et all kéiers vill wa rekrutéiert gëtt, mä eng Partie Leit erkennen dann awer och séier, datt dëse fräiwëllegen Engagement näischt fir si ass.



Et huet een als zukünftege Fräschmann keen einfache Wee viru sech, warnt de Chef vun der Unitéit, de Roland Disiviscourt. Fir ugeholl ze ginn, muss ee virop -natierlech- de medezineschen Check packen. Duerno brauch ee Gedold, well d'Formatioun dauert knapp 3 Joer. Eréischt da kënnen d'Leit alleguer d'Techniken, dass si och kënnen an den Asaz goen a sech selwer kengem Risiko aussetzen.





De Ronny Kinnen huet 2013 mat senger Formatioun ugefaangen a gehéiert haut zu deenen 42 Fräschmänner.Zu den Aufgabe vun de Fräschmänner gehéiert net just d’Surveillance um Stau, mä si passen och bei sportlechen oder kulturelle Manifestatioune ronderëm d’Waasser op a ginn iwwerhaapt bei all Interventioun geruff, déi am oder an der Géigend vum Waasser gemaach ginn.D’Fräschmänner ginn eng 25 bis 30 Mol d’Joer an den Asaz. Spëtzen ginn et zum Beispill an Zäite vun Iwwerschwemmungen.Bei de Fräschmänner sinn iwwregens och Frae wëllkomm, an der Equippe ass den Ament awer keng.