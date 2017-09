© RTL (Archiv)

Fongenindustrie zu Lëtzebuerg / Reportage Ben Frin



D'EU-Kommissioun wëllt nämlech an Zukunft ëmmer méi d'Supervisioun vun de Finanzplazen un déi europäesch Kontrollautoritéiten iwwerdroen. Doduerch ginn Nodeeler speziell fir eis Fongenindustrie gefaart a grad dowéinst freet ee sech och elo firwat vum Finanzministère net scho vill éischter intervenéiert ginn ass.

D'Fongenindustrie ass fir Lëtzebuerg a seng Recetten enorm wichteg, mat 4.500 Milliarden, déi hei geréiert ginn, si mir dee gréisste Fongestanduert an Europa, den zweetgréissten op der Welt. Déi lescht Woch en Donneschden hat de Finanzminister Pierre Gramegna sech verwonnert iwwert d'Approche vun der EU-Kommissioun gewisen, déi jo negativ Repercussioune soll hunn, an dat heite gesot: En faite sinn déi Propositiounen, wéi mir se elo réischt an de leschte 24 Stonne konnte liesen, Mesuren, déi e Problem solle léisen deen et guer net gëtt.

Am Gespréich mat RTL hu Vertrieder vun der EU-Kommissioun betount, dass de Sujet alles anescht wéi eréischt zanter 24 Stonnen ze liese wier, zanter Jore géif schonn iwwert de Sujet geschwat ginn, zanter Mee vun dësem Joer hätt ee sech och konkret mat allen EU-Memberlänner doriwwer ausgetosch, vum Lëtzebuerger Finanzministère wier allerdéngs all schrëftlech Äntwert ausbliwwen. Wéi nei ass den Dossier fir d'Associatioun vun de Lëtzebuerger Fongen Alfi, d'Anouk Agnes, Spriecherin vun der Afli: Den Dossier ass deels nei an deels och net. Mir hunn eis als Alfi schonn am Mee mat deem Dossier beschäftegt. D'Kommissioun huet deemools eng Consultatioun zu deem Thema publizéiert, déi mir ons natierlech ugekuckt hunn. Mir hunn och eng Äntwert ob déi Consultatioun virbereed.

E puer nei Detailer am leschten Text vu leschter Woch hätt allerdéngs och d'Alfi iwwerrascht. An der Finanzkommissioun hätt de Finanzminister gesot, de Ministère wier vun der EU-Kommissioun am Virfeld net consultéiert ginn, fir de Laurent Mosar vun der CSV onverständlech. Bei kenger Etapp hätt d'Lëtzebuerger Regierung intervenéiert. Et hätt een dat eréischt gemaach, wéi d'Propositioun de règlement um Dësch loung, sou de Laurent Mosar.

Well wat d'EU-Kommissioun zanter laangem scho plangt, hätt och scho laang misse gewosst sinn. De Laurent Mosar mengt, dass d'Lëtzebuerger Regierung hei mat Amateurismus geglänzt huet.

Déi schrëftlechen Erklärung vun der EU-Kommissioun läit RTL iwwregens vir. Hei kënn Dir d'Explikatioune liesen:



PDF: Explikatioun vun der EU-Commissioun



De Finanzminister ass de Moment nach a China, aus dem Finanzministère kréie mir gesot, dass de Sujet wuel bekannt gewiescht wier an d'Positioun zanter laangem kloer. Eng Rei Widderspréch a Froe bleiwen an deem Dossier, déi villäicht an der nächster Finanzkommissioun kënne gekläert ginn.