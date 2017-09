Den Aarbechter huet an der Schoulstrooss zu Schlënnermanescht Renovatiounsaarbechten un engem Haus gemaach. De Mann war, kuerz virun 9 Auer um Mëttwoch de Moien, am gaangen eng al Garagendier ofzemontéieren, wéi d'Aarbechtsaccident geschitt ass.Hie war net méi uspriechbar a koum an d'Spidol. D'Blessure vum Mann sinn esou uerg, dass en a Liewensgefor ass.D'Inspection du travail et des mines (ITM) war op der Plaz. Eng Enquête ass opgemaach ginn.