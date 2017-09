Dozou gehéiert nieft Ettelbréck natierlech och d'Stad Dikrech. Bei de leschte Wahlen 2011 hat d'LSAP-Oppositioun hei schonn e wéineg iwwerraschend d'Rudder vun CSV-Déi Gréng mat enger absoluter Majoritéit iwwerholl.Dikrech - dat ass d'Stad vun der Kavalkad, de Studenten, Touristen, eiser Arméi, Geriichtsbezierk an natierlech déi vum Béier.Um Dënschdeg gouf de Grondsteen vum Dräieck Dikrech geluecht. Hei gëtt Musels- an Dikrecher Béier an Zukunft an enger fuschneier Anlag mat wéineg Energiverbrauch gebraut, dat Ganzt an engem Komplex vu Wunnengen, Administratiounen a Geschäfter. Et gëtt jo ëmmer méi schwéier, d'Geschäftswelt bannent de Stied nei ze beliewen.Eng lieweg Stad, duerfir suerge schonn eleng Studente vun LCD, Nordstadlycée oder Hotelschoul an dobäi kënnt jo lo d'Ackerbauschoul, déi no laangem Hin an Hier géint de Wëlle vun Ettelbréck um Terrain vun der Gemeng Bettendorf awer trotzdeem no bei Dikrech gebaut gëtt - Bonne entente Nordstad lässt grüssen.Déi, wou di fréier Miliärcité steet, kënnt och ee ganz neie Quartier mat Wunnengen, Verwaltungen, Butteker- ouni Auto. An dann sinn di Dikrecher och houfreg op hiren neie Kino an hir nei Spillplaz.De Claude Haagen gesäit also Liicht um Enn vum Tunnel, wat di ugespaant Finanzen ugeet.