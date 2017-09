Xavier Bettel Invité um Plateau am Journal (27.09.2017) D'Themen, déi ugeschwat gi sinn, waren de Spacemining, Google, d'Wirtschaftsreesen, d'Fongenindustrie an d'Wahlen an Däitschland

Fongen: Huet de Wirtschaftsministère en Dossier iwwersinn? (27.09.2017) D'EU-Kommissioun wëllt an Zukunft ëmmer méi d'Supervisioun vun de Finanzplazen un déi europäesch Kontrollautoritéiten iwwerdroen.

Wahlen an Däitschland: Den Iwwerbléck (27.09.2017) Et dréit monter virun, d'Politkarussell, an et richt no enger Partie intressante Changementer, déisäit der Musel.

Lëtzebuerger ass ganz aktiv aman zitt ëmmer nei Firmen an de Grand-Duché. Fir de Xavier Bettel ass Lëtzebuerg bereet nei Saachen unzegoen, déi sech villäicht aner Länner net trauen, an deem se gesetzlech richteg sinn an och international e Succès ginn, dat géing um Enn dann och aner Länner jalous maachen. Dëse Faite hätt een och schonn an der Vergaangenheet bei Theme wéi Satellitten, Banken oder Radio-Frequenze gesinn.Wata Lëtzebuerg ugeet, wollt de Xavier Bettel sech net weider äusseren. Bis haut ass nach kee Kontrakt ënnerschriwwen, well nach ginn et Froen op Säit vu Google an do wär et un der Regierung dës ze beäntweren, sou de Premier.Wat d'uginn, huet de Xavier Bettel betount wéi wichteg dës fir de Grand-Duché sinn. Während dëse Visitte ginn nämlech nei Kontakter gemaach, Lëtzebuerg mécht sech visibel an der Welt, nei Partner gi vu Lëtzebuerg iwwerzeegt an d'Verbindunge mat deene Partner, déi schonn hei am Land sinn, gi gefestegt, sou de Premier.Zanter e puer Deeg gëtt et op der Finanzplaz eng gewëssen Opreegung iwwert eng geplangten Initiative vun der EU-Kommissioun. Déi wëllt nämlech an Zukunft ëmmer méi d'Supervisioun vun de Finanzplazen un déi europäesch Kontrollautoritéiten iwwerdroen. Doduerch ginn Nodeeler speziell fir eisgefaart a grad dowéinst, freet ee sech och elo firwat vum Finanzministère net scho vill éischter intervenéiert ginn ass. Fir de Xavier Bettel huet d'Regierung hei net geschlof. D'Propositiounen, déi déi lescht Woch bekannt gi sinn, waren net déi, déi mat Lëtzebuerg konsultéiert gi sinn. Et wären eng Rei nei Elementer am Rapport dran, wou Lëtzebuerg net gefrot gi wär an déi Lëtzebuerg och net wéilt. Trotzdem wären déi op der Säit vun der Kommissioun decidéiert ginn, esou de Xavier Bettel. De Premier huet dofir kee Versteesdemech a Lëtzebuerg wäert sech och dogéint wieren.E weidert Thema war d'Resultat vun de. Nom AfD-Schock an de grousse Verloschter vun de sou genannte Volleks-Parteien ass et fir de Xavier Bettel wichteg, dass sech och d'Politiker hannerfroen. De Vote misst een esou akzeptéieren, mä et misst een an Zukunft kucken, dass een de Kontakt mat Leit net verléiert, d'Politik misst besser erklärt ginn an et misst verhënnert ginn, dass de Bierger d'Gefill huet, dass Politik géint hie gemaach gëtt. De Xavier Bettel ass och iwwerzeegt, dass eng Partei ewéi d'AfD zu Lëtzebuerg keng Plaz huet.