Dat geet aus der Äntwert vum Landwirtschaftsminister op eng parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierte Claude Lamberty a Max Hahn ervir.Wéi et heescht, géife pro Joer 50 bis 90 Fäll gemellt ginn. Bei der Hallschent géif sech de Verdacht confirméieren. An deene meeschte Fäll ginn et Problemer mat der Hygiène, mat der Fleeg a mat der Déierenhaltung, wann d'Déier also zum Beispill net genuch z'iesse kritt.Jidderee soll sensibiliséiert ginn, fir anstänneg no den Déieren ze kucken. De Minister kéint sech och virstellen, datt d'Kanner an der Grondschoul de respektvollen Ëmgang bäibruecht kréien.Dat neit Déiereschutzgesetz soll och derfir suergen, datt d'Fäll vun Déierequälerei erofginn. Den Text gesäit méi héich Strofe vir. Bis zu 200.000 Euro si méiglech an och 3 Joer Prisong. Wann ee réckfälleg gëtt, kann d'Strof verduebelt ginn.Ophänkert fir déi parlamentaresch Fro war e Virfall hei um Kierchbierg am Kader vun enger Hondsexpo. Bei esou Ausstellunge sollen an Zukunft méi Kontrolle gemaach ginn, sou de Minister Etgen.