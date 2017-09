© AFP-Archiv

Am Gesetz soll donieft och festgeschriwwe ginn, dass eng jonk Persoun bis 18 Joer d'Autorisatioun vun den Eltere brauch, wa si een Tattoo oder ee Piercing wëll.



De sougenannte "Cutting" oder "Branding" soll iwwerdeems guer net bei Mineuren zougelooss sinn. De Gesetzprojet hält och fest, dass den Tätowéierer de Client am Virfeld iwwert déi méiglech Risike vun engem Tattoo oder Piercing muss informéieren. Den Accord vum Client soll iwwerdeems dokumentéiert an iwwert eng Periode vu fënnef Joer gehale ginn.



D'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch huet um Mëttwoch betount, dass déi Professionell aus dësem Milieu de Gesetzprojet begréissen. Bis ewell gouf et nämlech op dëse spezifesche Punkten e juristesche Vide.



Am Kader vun den Diskussioune e Mëttwoch an der zoustänneger Chamberkommissioun waren och eng Partie Deputéiert, déi sech besuergt gewisen hunn, iwwer rassistesch oder diskriminatoresch Tattooen.



Vun der Gesondheetsministesch war et an dem Kontext d'Informatioun, dass déi Professionell virgesinn hunn, dofir eng Charta respektiv een Deontologieskodex auszeschaffen.



Et gouf donieft och festgehalen, dass ee Bijoutier oder Goldschmadd keng speziell Formatioun muss suivéieren, fir Lächer fir Ouerréng ze stiechen. Tätowéierer iwwerdeems, respektiv Leit déi Piercingen stiechen, mussen eng speziell Hygiène-Formatioun vun op d'mannst 21 Stonnen suivéieren.