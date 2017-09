D'Liewensqualitéit an der Stad muss erhale ginn an de Rapport tëscht der Zuel vun den Aarbechtsplazen an den Awunner verbessert ginn.

© RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann

Dat ass den Haaptwonsch vun der USILL, dem Syndikat vun den Interesseveräiner an der Stad Lëtzebuerg.





Fuerderunge vun der USILL /Reportage Annick Goerens



D'Liewensqualitéit kéint assuréiert ginn duerch d'Erhale vu Gréngflächen an der Stad an duerch eng besser Gestioun vum Trafic. Ma donieft misst d'USILL och besser informéiert ginn, zum Beispill beim PAG, fir duerno och richteg kënne matzeschwätzen. A punkto Securitéit fuerdert d'USILL méi Police-Präsenz an de Quartieren an de Platzverweis endlech an d'Legislatioun anzebauen.

Haapt-Suergekand ass a bleift awer de Findel. Iwwer 3.000 Flich si vun engem Joer op dat Anert derbäikomm, dorënner 237 Nuetsflich. Eng grouss Belaaschtung, besonnesch fir d'Bierger an de Quartieren Hamm, Cents a Bouneweg.





Donieft sollen d'Bierger an der Stad net just mat agebonne ginn, wann et ëm d'Gestaltung vun de Spillplaze geet. D'USILL fuerdert dofir ee permanenten a qualitativen Echange, zum Beispill a Form vun sougenannten „Town hall meetings“. D'Interesseveräiner géingen et och net falsch fanne mat an d'Gemengekommissiounen integréiert ze ginn, dat am Sënn vun enger méi effizienter Zesummenaarbecht.