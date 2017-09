© RTL Radio Lëtzebuerg / Ben Frin

Nach ni zanter, dass d'Cour des Comptes Européënne d'Zouverléisseges vun den EU-Finanze kontrolléiert, huet se esou wéineg Feeler festgestallt wéi fir den Exercice 2016. Fir d'éischte Kéier ass och dowéinst keen „Avis Défavorable“, mä nëmmen nach en „Avis avec Réserve“ ausgestallt ginn.

Cour des comptes - vum Benjamin Frin



D'Feelerquote, déi d'Cour des Comptes bei der Iwwerpréiwung vun den EU-Finanze festgestallt huet, huet sech an de leschte Jore kontinuéierlech verbessert. Mä, wat genau gëtt dann do iwwerpréift, den Henri Grethen, Member vun der Cour des Comptes gëtt e Beispill un: "En Universitéitsproff oder seng Equipe kënnen eng Ënnerstëtzung fir e Projet de recherche ufroen. Wa si eng Demande dofir maachen, si si net ëmmer am Bild, wat fir eng Tauxen een däerf fir wie rechnen. Heiansdo gi si einfach een Taux un, dee falsch ass. Mä de Projet u sech ass gutt."

Wat kann den EU-Bierger dann elo eigentlech mat dem Resultat ufänken, zu dem d'Cour des Comtpes komm ass. D'Diane Adehm vun der CSV erkläert: "D'Cour des comptes kuckt, ob d'EU-Gelder, déi fir verschidde Projete geduecht waren, och an deene Projete gestach gi sinn an ob déi Suen och esou ausgi sinn, wéi et am Projet virgesi war."

Natierlech kéint een déi Kontrollen nach verbesseren, och wann dat dierft schwéier ginn, seet de Roger Negri vun der LSAP. D'Administratioun misst deemno vill méi vergréissert ginn.

Eigentlech wollt den Henri Grethen jo bei d'Spuerkees wiesselen, dat war jo awer näischt ginn. "Dat ass keen Drama", mengt en, "Et sinn der nach puer onglécklech, dass ech op der Cour des comptes sinn, awer ëmmer manner. Ech wäert mäi Mandat bis den 31. Dezember 2019 nach duerchféieren."

Den Henri Grethen ass iwwregens zanter 2008 scho Member bei der Cour des Comptes.