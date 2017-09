© Robbi Sinner

D'DP geet mat vill Energie an Optimismus an dat lescht parlamentarescht Joer eran. Dat war de Credo en Donneschdeg de Moien bei der Regierungspartei, déi de Bilan vun hirer rezenter Journée parlementaire gezunn huet.





DP-Fraktiounsdag / Reportage Joel Detaille