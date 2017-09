Klierfer Lycée

20 Infrastrukturprojete goufen um Donneschdeg de Moien an der Nohaltegkeetskommissioun diskutéiert. Projete wou elo Iddien um Dësch léien, wou awer nach Etude musse gemaach ginn. Do goung zum Beispill rieds iwwert d’Extensioun vum Klierfer Lycée, iwwert d’Policeschoul zu Monnerech oder och nach d’Extensioun vum Foyer vun der Philharmonie.





20 Infrastrukturprojete - E Reportage vum Nadine Gautier



Et gouf awer net nëmmen iwwert Projete vun de Bâtiments publics a vun de Schoule geschwat, mä och Vertrieder vun den CFL waren um Donneschdeg de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun. Well nieft den ëffentleche Gebaier a Stroosseprojete ginn et och Projeten, déi ënnert dem Fonds du Rail falen. Do sollen zum Beispill 400 Parkplazen um Park&Ride zu Ëlwen an zu Käerjeng dobäi kommen, andeems nei Gebaier fir de Park&Ride entstinn.



Et gouf dann och iwwert d’Renovatioun vum Prisong zu Schraasseg geschwat, wou vill ze vill Detenuen setzen, esou d‘Presidentin vun der Chamberkommissioun Josée Lorsché. Wann den Uerschterhaff bis fäerdeg wier, kéint een ufänke Schraasseg ze renovéieren. Do géif dann eng Unitéit geschafe gi fir eeler Prisonéier. Da kéim awer och nach eng Unitéit fir Forensik, fir Leit déi eigentlech kriminell sinn, awer och krank an dofir net veruerteelt kënne ginn.



Mä och wa generell iwwert déi verschidden Infrastrukturprojete geschwat gouf, waren awer och scho verschidde kritesch Froen an de Raum gehäit ginn. Zum Beispill hat de Gusty Graas vun der DP Bedenken, dass den Etat Major vun der Arméi soll an d'Escher Strooss plënneren, wou jo och de SREL ënnerbruecht ass.



Zanter 10 Joer ginn an der Chamberkommissioun d’Iddie vun den zukünftege Projeten ënnert Lupp geholl. D’Käschte fir d’Etüde solle jo am Budget mat akalkuléiert ginn.

Wann se dann all d'Accord wiere mat deene Projeten, da seet d'Chamber zu der Regierung si wieren d'Accord, dass si Etüde maache fir ze kucken, ob déi an Zukunft kënne realiséiert ginn a wat déi Projete géife kaschten, sou d'Josée Lorsché. Et hätt ee bis elo och nach keng Präisser bei all deene Projeten.



Et ass ee wichtegen Exercice, huet et vum Yves Cruchten vun der LSAP geheescht. Positiv huet sech och den Aly Kaes vun der CSV gewisen. E Freideg an enger Woch sollen nach déi restlech Projete virgestallt ginn. Do zum Beispill d’Erneierung vun der Gare zu Bierchem.