En Donneschdeg den Owend sinn de Roberto Traversini (déi Gréng) an de François Meisch (DP) vun Déifferdeng fir e FACE-À-FACE op der Tëlee.

Teaser FACE-À-FACE Déifferdeng (28.09.2017) De Roberto Traversini (déi Gréng) an de François Meisch (DP) stoungen sech géigeniwwer.

François Meisch (DP) © Eric Steichen / RTL Télé Lëtzebuerg Roberto Traversini (déi Gréng) © Eric Steichen / RTL Télé Lëtzebuerg

De FACE-À-FACE tëscht dem Roberto Traversini an dem François Meisch gëtt en Donneschdeg den Owend um 20 Auer op der Tëlee diffuséiert an ass duerno am Replay op RTL.lu ze fannen.