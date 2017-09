Teaser FACE-À-FACE Esch (28.09.2017) D'Vera Spautz (LSAP) an de Georges Mischo (CSV) sti sech géigeniwwer.

Och wann zu Esch d'Spannung manner grouss ass, wien de Buergermeeschter stellt, sou ass awer och do guer net sou kloer wéi eng Koalitioun kënnt. Am Duell tëscht LSAP-Buergermeeschtesch an CSV-Spëtzekandidat hu sech d'Vera Spautz an de Georges Mischo och näischt geschenkt.

Georges Mischo (CSV) © Eric Steichen / RTL Télé Lëtzebuerg Vera Spautz (LSAP) © Eric Steichen / RTL Télé Lëtzebuerg

De FACE-À-FACE tëscht dem Vera Spautz an dem Georges Mischo gëtt en Donneschdeg den Owend um 20.30 Auer op der Tëlee diffuséiert an ass duerno am Replay op RTL.lu.En Donneschdeg gouf et nach e weidere FACE-À-FACE op der Tëlee. Hei stounge sech de grénge Buergermeeschter Roberto Traversini an den DP-Spëtzekandidat François Meisch géigeniwwer.