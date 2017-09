Vu Freiden den Owend um 20 Auer bis e Méindeg de Moien um 6 Auer gëtt ee Stéck vun der N1 um Sennengerbierg fir den Trafic gespaart. Den Stroossebelag vum Echangeur Sennengerbierg gëtt frëschgemaach.D'Automobiliste si gebieden, dës Plaz z'ëmfueren. D'Autobunnsoffaarte an d'Autobunnsopfaarten vun der A1 wäerten dann och gespaart ginn.Den Trafic wäert iwwert den Echangeur vum Cargo-Center oder via Hamm ëmgeleet ginn.

L'Administration des ponts et chaussées procéderont à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement de l’ouvrage d’art de l’échangeur Senningerberg sur la N1 du vendredi 29 septembre 2017 de 20 heures au lundi 2 octobre 2017 à 6 heures.



Barrages et déviations:

Du vendredi 29 septembre 2017 de 20 heures jusqu’au lundi 2 octobre 2017 à 6 heures les barrages suivants sont mis en place:

la route nationale N1 à hauteur de l’échangeur Senningerberg entre Senningerberg et Findel,

la bretelle de sortie de l’échangeur Senningerberg en provenance de Trèves de l’autoroute A1 et en direction du Findel (N1),

la bretelle d’accès de l’échangeur Senningerberg en provenance du Findel (N1) et en direction de la croix de Gasperich de l’autoroute A1,

la bretelle de sortie de l’échangeur Senningerberg en provenance de la croix de Gasperich de l’autoroute A1 et en direction de Senningerberg (N1),

la bretelle d’accès de l’échangeur Senningerberg en provenance de Senningerberg (N1) et en direction de Trèves de l’autoroute A1.

Le trafic en provenance de la croix de Gasperich (sur l’autoroute A1) ainsi qu’en provenance du Findel (sur la N1) et en direction de Senningerberg est dévié via l’échangeur Cargo-Center jusqu’à l’échangeur Senningerberg.Le trafic en provenance de Senningerberg (sur la N1) ainsi qu’en provenance de Trèves (sur l’A1) et en direction du Findel est dévié via l’autoroute A1, l’échangeur Hamm et la N2a jusqu’au Findel.