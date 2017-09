Déi juristesch stellt mech net zefridden an ass net déi richteg, v.a. net sou séier! Et hätt een net solle soen, dat Ganzt hätt kee Lien zur Affär; et geet ëm de Fischi an ëm keng aner Kappbedeckung!“

Dat sot en Affekot arabescher Ofstamung am RTL-Interview zum Refus, um Donneschdeg virun enger Woch, fir eng Affekotin mat Foulard ze vereedegen. Amplaz 5 Deeg nom Virfall, eng Circulaire erauszeginn, hätt de Barreau sech méi Zäit solle gi fir z'iwwerleeën: Dat fënnt allzäit de Me Karim Sorel, dee vun enger iwwerraschender Decisioun vum Barreau schwätzt.

Wéi wär et dann z.B. mat engem Affekot, dee krank ass an dofir en Turban un huet: Wär dat deeselwechte Problem? Fir den Affekot géif vill vu Liberté de conscience a vu Liberté individuelle geschwat ginn; d'Aart a Weis, wéi dëse Fall traitéiert gouf, hätt hien awer schockéiert.

Schockéiert hätt hien och, dass gesot gouf, dat Ganzt hätt kee Lien zur Affär, där 1. vu Foulard-Droen zu Lëtzebuerg. Firwat gouf dee Problem net virun der Vereedegung geregelt, well d'Affekotin och ëmmer mam Foulard an d'complémentaire Couren iwwer Lëtzebuerger Recht komm an et dowéinst kloer gewiescht wär, dass d'Fro sech stelle géif?

D'Affekoten hätten ni gesot kritt, fir „Tête nue“ op eng Vereedegung oder e Plädoyer ze kommen; hie wär awer dofir, ouni eppes um Kapp um Geriicht ze sinn. Well am ale Reglement allerdéngs näischt dozou stoung, hätt ee kënne mam Foulard u vereedegt ginn.

D'Affekoten um Friddensgeriicht hu keng Robe un; do kéint een och eng Ongläichheet dra gesinn, betount den Affekot, fir deen d'Fra awer hätt sollen "Tête nue" kommen. Et géif iwwregens net vum Foulard geschwat ginn, wéi wann een e Problem hätt, fir doriwwer ze schwätzen; dobäi géif et hei ëm de Foulard goen, an et géif eng Polemik ginn, well net driwwer geschwat gëtt, sou de Me Sorel.Vum viregte Bâtonnier Me Rosario Grasso war et iwwerdeems d'Ausso, dass et op d'mannst am Conseil de l'Ordre vun den Affekote keng Meenungsverschiddenheeten iwwert d'Decisioun vun der leschter Woch gëtt.