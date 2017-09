D'Educateure sinn net zefridden, an de normale Schoulbetrib integréiert ginn ze sinn. D'Kanner aus der EDIFF ginn hirer Meenung no vernoléissegt.

D'Sandy Goedert ass eng experimentéiert Educatrice graduée, déi zanter 18 Joer an der EDIFF, der Education differenciée, schafft. Si an hir Kollege schwätze vun enger dach spezieller Rentrée. "D'Leit wousste bis den 15. September net, wéi a wou se géife schaffen. Si hunn den Dag selwer gesot kritt, mat wéi enge Kanner se géife schaffen. Et war fir d'Kanner komesch, souwuel wéi fir d'Léierpersonal", erkläert d'Educatrice.Déi bis elo 180 Educateuren, déi aus der EDIFF ofgezu ginn, hunn zum Deel ganz spezialiséiert Formatioune gemaach, fir mat behënnerte Kanner ze schaffen. Weider mussen elo am Fondamental och vill Surveillance-Stonne vun den Educateuren assuréiert ginn.D'Verléierer wiere nieft de Jongen a Meedercher aus der EDIFF och d'Kanner mat Léierschwieregkeeten, och dowéinst sinn d'Erzéier onzefridden. "Si hunn elo Angscht, dass di spezifesch Hëllef net méi bei d'Kanner kënnt, well Leit mat spezifesche Formatioune gebraucht ginn, fir Lächer ze stoppen", mengt d'Sandy Goedert.Eng Associatioun, déi sech zanter 25 Joer fir méi Inclusioun vu Kanner mat spezifesche Besoinen asetzt, steet des Rentrée éischter ënnert dem Zeeche vun der Exclusioun."Wéi soll ee mam Chaos a mat de Mankoen, déi elo schonn do sinn, nach Inclusioun maachen. Mir sinn esou wäit ewech vun der Inclusioun ewéi nach ni", sou d'Martine Kirsch vun der Asbl Zesumme fir Inklusioun.