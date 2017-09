59,4% Auslänner an der Fiels: Keen Thema! (28.09.2017) D'Fiels zielt 2.147 Awunner, dorënner 1.261 Auslänner. D'Majoritéit vun hinne si Portugiesen.

Hir Elteren koumen aus Portugal, hunn e Café an der Fiels. Hire Papp geet fir déi drëtte Kéier bei de Gemengewahlen mat. Am Ganzen ginn hei 671 Lëtzebuerger Wieler ageschriwwen an 226 Net-Lëtzebuerger. De Landesduerchschnëtt vun de Net-Lëtzebuerger, déi wiele ginn, läit bei 12%, an der Fiels sinn et méi wéi duebel esouvill. Déi, déi ageschriwwe wären op de Wielerlëschten, géife sech integréiert fillen. Dass de Prozentsaz net nach méi héich wär, hätt villäicht nach aner Grënn.Op den Alldag hätt deen héijen Auslänner-Undeel an der Fiels guer keen Impakt. Déi ganz Diskussioun Auslänner an der Fiels wär iwwerbewäert an opgebauscht, esou den Pierre Wies, deen no 42 Joer an der Politik an 27 Joer als Buergermeeschter, dës Joer net méi matgeet an d'Wahlen.