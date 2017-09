Am Ettelbrécker Gemengerot gouf e Mëttwoch iwwert dee Sujet diskutéiert, dat well de Cactus just de Rez-de-chaussée exploitéiert an d'Stäck driwwer net.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Wat geschitt mam Monopol-Gebai? / Reportage Frank Elsen



Nach ass net ganz kloer, wat an Zukunft aus dem fréiere Monopol-Gebai soll ginn. De Cactus, deen zënter 2014 Proprietair vum Gebai ass, plangt just de Rez-de-chaussée ze exploitéiert an d’Stäck driwwer an Zukunft net ze notzen. D'Thema suergt aktuell fir Opreegung an der Gemeng.

De Grond, dass de Cactus nëmmen den ënneschten Deel vum Gebai notze wëll, wär ënnert anerem deen, dass eng Renovatioun ze vill opwenneg wier, dat soen op alle Fall déi Gréng. Bei der Partei denkt een aktuell dann och iwwert Léisungen no. Ënnert anerem déi op d’Gemeng d’Monopol-Gebai kafe soll, heescht et vum Abbes Jacoby. Et wier nämlech inakzeptabel, datt de Proprietair just een Deel vun der Surface géif notzen. Fir den Abbes Jacoby ass et wichteg, dass een um Enn net op deem Punk ukënnt, dass déi zentral Plaz zu Ettelbréck net opgewäert gëtt.

Och fir de Bob Steichen vun der LSAP misst déi ganz Surface kommerziell genotzt ginn. Et misst assuréiert sinn, datt Ettelbréck weiderhin attraktiv bleift. Zum Beispill kéint e Miwwelgeschäft dohinner kommen oder et kéint een d'Raimlechkeete Start-Upen zur Verfügung stellen.

Well et un de néidegen Norme feelt, kéint d’Monopol-Gebai awer uewen op net exploitéiert ginn, seet iwwerdeems den Ettelbrécker Buergermeeschter Jean-Paul Schaaf. Ënnert anerem beim Brandschutz wier een net méi "en règle". Fir de Brandschutz hinn ze kréien, missten d'Dalle verstäerkt ginn, wann dës verstäerkt ginn, da verännert sech d'Statik vum Gebai an da géifen nees weider Aarbechten ufalen, sou dass et um Enn e risege Opwand mat grousse Käschte géing ginn, sou de Buergermeeschter. Da wär et och esou, dass de Cactus keng Perspektiv gesäit fir déi zwee Stäck ze valoriséieren an dofir ass dat och net virgesinn. E Faite, deen de Jean-Paul Schaaf trotzdem bedauert.

Eréischt viru kuerzem souzen déi Responsabel vun der Gemeng mam Proprietair un engem Dësch. Eng Vente vum Gebai huet de Proprietair awer ausgeschloss. Aktuell kéint een dann och net vill maachen, ma awer géif d’Gemeng eng Dier oploossen, esou de Jean-Paul Schaaf.

Fir de Leit entgéint ze kommen, soll d’Maartplaz an Zukunft nei amenagéiert ginn. Ënnert anerem soll eng Spillplaz gebaut ginn an d'Foussgängerbréck riwwer op de Parking Däich soll nei gemaach ginn.