An enger Petitioun gëtt een obligatoresche Cours an de Lycéeën iwwert d'Ernärung gefuerdert. En anere Petitionnaire ass géint d'Opriichte vun de sougenannten "Smartmeter" um nationalen Stroum- a Gasreseau. Fir deem villen Trafic op eise Stroossen an dem Mobilitéitsproblem entgéintzewierken, gëtt an enger weiderer Petitioun eng Dezentraliséierung gefuerdert. Et sollt een op de Wee vum Télétravail an méi flexibelen Aarbechtszäite goen, sou d'Fuerderung vum Petitionnaire.

Eng aner Petitioun fuerdert een obligatorescht Drénkgeld an der Restauratioun oder fir Livreuren. Sou een Drénkgeld sollt ee gewëssene Pourcentage ausmaachen, heescht et. Um Ordre du Jour steet iwwerdeems eng weider Petitioun, an där et d'Fuerderung ass, no enger Adaptatioun vun den Zäite fir Jet-Ski um Lëtzebuerger Territoire vun der Musel ze praktizéieren. Ee Petitionnaire ass donieft der Meenung, dass jonk Chauffeuren ee provisoresche Führerschäin solle kréien an et ass d'Fuerderung, no méi héijen Accisen um Diesel.



D'Petitiounskommissioun vun der Chamber kënnt um Freideg de Moien um 10.30 Auer beieneen.



Schonn um 8 Auer ass eng Sëtzung vun der Logementskommissioun zesumme mat der Aarbechts- a Beschäftegungskommissioun geplangt. An dem Kontext presentéieren de Logementsminister Marc Hansen an de Minister vun der Sécurité Sociale ee Pilotprojet eng Vue vum Bau vu Sozialwunnengen. Fir d'éischt ginn Deputéiert informéiert, éier et um 10 Auer Explikatiounen op enger gemeinsamer Pressekonferenz vun deenen zwee Ministere gëtt.