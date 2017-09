© Police

De Materialschued ass héich. Ee Stau blouf net aus.



Op deriwwerdeems sinn zwee Autoen an der Géigend vun der Opfaart Féiz a Richtung Esch aneneegerannt.Géint 1.10 Auer an der Nuecht op e Freideg hate sech zu4 Autoen ze pake krut. Dem 112 no ass awer kengem eppes geschitt.Nozedroe bleift nach een Accident géint 17.30 Auer. Hei waren zwee Autoen aneneegerannt. Eng Persoun gouf liicht verwonnt.E Freideg den Owend hat et dann nach zwee mol gebrannt. Zuwar géint 18.30 Auer een Auto a Brand geroden. Déi lokal Pompjeeë hunn d'Feier geläscht.Géint 20.30 Auer hat et zuan enger Kiche gebrannt. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Miersch a Lëntgen.