© RTL Télé Lëtzebuerg / Sam Bouchon

Mat 8,5 Milliounen Euro soll de Fonds de Compensation en Immobilieprojet zu Gréiwemaacher finanzéieren an och selwer Proprietär dovunner ginn. Während 20 Joer soll e Rendement vun 2,5% fir de Pensiounsfong dra sinn. Verlount ginn d'Wunnengen herno zu ënner 10 Euro pro Quadratmeter, 40% ënner dem Marchésloyer.



D'Wunnengen zu Gréiwemaacher gëllen als Pilotprojet. De Logementsminister Marc Hansen erkläert Detail vun der Iddi: Et ass eng Residence mat 23 Appartementer, dee vum Fonds du Logement gebaut gëtt an alles un de Kompensatiounsfong verkafen, soubal alles fäerdeg ass.





De Marc Hansen



Et kéint duerchaus sinn dass de Pensiounsfong an Zukunft nach wäitaus méi an de bezuelbare Wunnraum hei am Land investéiert, méi spéit kéint ee sech d'Konzept och fir privat Investisseure virstellen, huet et nach geheescht.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Sam bouchon © RTL Télé Lëtzebuerg / Sam Bouchon « ZréckWeider »