Den Nohaltegkeetsministère an d'Lëtzebuerger Wanderfederatioun hu sech a Saachen Naturschutz zesummegedoe an e "Wanderbecher" entwéckelt.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Dany Rasqué

D'Zil vun der grénger Taass mat Deckel ass et, manner Plastik mussen ewechzegeheien.

De President vun der Wanderfederatioun, de Romain Buschmann, erkläert, dass d'Rechnung séier gemaach ass. 70.000 Leit op 2, 3 Kontrollen op engem Wee, dat sinn 200.000 Becheren an engem Joer, déi dann an d'Poubelle fléien.





De Romain Buschmann



Dofir gouf zesumme mat der Superdréckskëscht de Wanderbecher aus thermoplasteschem Plastik entwéckelt. An enger zweeter Phas gëtt sech mam Contenu beschäftegt, dee soll Bio a Fairtrade sinn, well Nohaltegkeegt limitéiert sech net nëmmen op d'Verpackung, esou d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.