© Yves Cruchten

Dat well um Freideg de Moien iwwert Plakater vum LSAP-Deputéierte fir d’Gemengewahle bemol dem Michel Wolter säi Konterfei houng. Einfach driwwer gepecht. Ee Passant hat dendrop opmierksam gemaach, a Fotoe an ee Video geschéckt, déi de Politiker dunn op seng Facebooksäit gesat huet.

Et ass déi éischte Kéier, datt him eppes vun deem Genre während enger Wahlcampage geschitt wär, sot den Yves Cruchten. D’LSAP hätt dëst Joer scho ganz vill Plakater futtigemaach kritt. Mee dat dote wier eng nei Qualitéit.







Sabotage war dat doten net, seet iwwerdeems den CSV-Politiker a Spëtzekandidat zu Käerjeng, de Buergermeeschter Michel Wolter. CSV hätt keen ugestallt, Plakater z’iwwerpechen, vill méi géif et sech hei ëm ee Feeler vun engem Mataarbechter vu Pro-Actif handelen. Déi ginn nämlech fir d’Partei d’Panneauen ophänken.





Plakater iwwerpechen/Reportage Nadine Gautier



Och den Direkter vun der Societéit Pro Actif, de, huet sech no der Aktioun zu Wuert gemellt. Och hie schwätzt vun engem Feeler, deen engem vu senge Mataarbechter ënnerlaf wier. Pro Actif wier neutral.