D'Paschtoueschhaus zu Lënster an der Rue du Village. © Lara Marteling

Zu Jonglënster am Gemengerot rumouert et scho méi laang wéinst engem Paschtoueschhaus, wat fir 1,5 Millioune sollt kaaft ginn. D'Majoritéit CSV/LSAP huet schonn e Compromis de Vente ënnerschriwwen, mä déi Gréng an d'DP sinn net mat dem héije Kafpräis d'accord. Déi Gréng haten dee Punkt op den Orde du jour vum Gemengerot um Freide setze gelooss.





Paschtoueschhaus zu Jonglënster - vum Annick Goerens



Am Zentrum vu Jonglënster: Riets d'Paschtoueschhaus, lénks d'Kierch - laang dierft dës Vue awer net méi bestoe bleiwen, well tëscht Haus a Kierch ass eng Residence geplangt. © Lara Marteling

© Lara Marteling

D'Paschtoueschhaus gouf nämlech an de 60er Jore vun der Gemeng gebaut an och all déi Joren ënnerhalen, dofir hate sech déi Gréng zu Jonglënster scho méi laang d'Fro gestallt, ob sou een héije Präis justifiéiert ass an ob d'Gemeng net selwer nach Proprietär ass. Doropshi gouf e juristeschen Avis gefrot, deen d'Recherchë vun déi Gréng confirméiert, wéi de Gemengeconseiller Christian Goebel erkläert: "Et ass dobäi erauskomm, dass et souwuel 1939 wéi 1949 Akte ginn, déi ervirbréngen, dass een Deel vum Terrain, deen "de Presbitaire" heescht, a Gemengenhand war an dass domat déi Terraine kloer der Gemeng gehéieren."D'Paschtoueschhaus stoung ursprénglech op zwou Parzelle vun der Gemeng. 1999 hat d'Gemeng mat der Kierchefabréck eng Parzell getosch, dat gouf och an engem Akt festgehalen, mä iertemlecherweis goufen dunn déi zwou Parzellen zu enger fusionéiert. Am Kadaster huet et du sou ausgesi, wéi wa mëttlerweil alles der Kierchefabréck géing gehéieren. De juristeschen Avis huet elo opgekläert."Den Terrain mat alles drop gehéiert der Gemeng, well et just een Akt gëtt, dee seet, dass just een Deel vum Haus, 1999 un d'Kierchefabrick iwwergaangen ass. Et ass dann och kloer, dass dat anert Haus der Gemeng gehéiert an dann ass natierlech 1,5 Millioune vill ze vill héich gegraff sinn", sou de Buergermeeschter Romain Reitz.Op der Table ronde vun RTL hat den CSV-Buergermeeschter de leschte Samschdeg awer gesot, all d'Propriétéitsverhältnisser wäre gekläert, mä do hätt een de leschten Avis nach net virleie gehat."Mir kucken deen Avis, wann dee leschten Avis och dee richtegen ass. Soll et sech erausstellen, dass deen Deel vum Terrain der Gemeng gehéiert, da musse mir déi néideg Saachen ënnerhuelen, dass et och rektifizéiert gëtt", mengt de Romain Reitz.Um Freiden de Moien huet den Gemengerot de Schäfferot unanime beoptraagt, elo Kloerheet an dem Dossier ze schafen an déi néideg juristesch Demarchen ze lancéieren. De Buergermeeschter huet confirméiert, dass dat natierlech géing gemaach ginn an d'Oppositioun gelueft, déi hir Aarbecht richteg gemaach hätt.