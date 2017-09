Sondage Gemengewahlen (Deel 1): Rep. Claude Zeimetz



E Sonndeg 8 Deeg gëtt tranchéiert a wann een d'Wieler freet, da kënnt et och sécher a verschiddene Gemengen zu engem politesche Wiessel. Dat ass op alle Fall dat, wat een aus engem Sondage vun TNS Ilres erausliese kann, deen elo tëscht dem 8. an dem 24. September am Optrag vun RTL gemaach gouf. Ëmmerhin een Drëttel vun den 1.020 Leit, déi gefrot goufen, schwätzt sech doranner fir e Wiessel un der Spëtzt vun der Gemeng respektiv fir eng aner Koalitioun aus. Woubäi eng ganz Partie Leit zwou Woche virum Wahltermin nach net decidéiert waren. D'Zukunft vun hirer Gemeng awer gesinn déi allermeescht ganz roseg.

71% sinn nämlech iwwerzeegt, datt sech hir Gemeng an den nächste Jore wäert positiv weiderentwéckelen. Déi héich Liewensqualitéit, dat perséinlecht Wuelbefannen zéie sech och mat engem globale Score vu 94% quasi wéi e roude Fuedem duerch dat ganzt Land, all Alterskategorie an Nationalitéit. Fir dëse Sondage sinn nieft 601 Lëtzebuerger Wieler iwwregens och 180 Auslänner, déi sech fir d'Gemengewahlen ageschriwwen hunn, gefrot ginn. (Déi aner Leit, déi gefrot goufen, sinn Auslänner, déi net wiele ginn.)Mat Ofstand déi Gemeng, an där et sech de Befroten no am beschte liewe léisst, ass d'Stad Lëtzebuerg, d'Haaptstad déi wuel jiddereen am Land gutt kennt. Duerno komme wäit ofgeschloen hannendru Bartreng, Diddeleng an Hesper. D'Halschent vun de Befroten awer ass der Meenung, datt et relativ egal ass, wou ee wunnt, fir vun der selwechter Liewensqualitéit ze profitéieren. Déi aner Halschent dogéint gesäit grouss Ënnerscheeder. Eng klassesch Pattsituatioun deemno.Konkret Ënnerscheeder gëtt et ënnert anerem bei der Ubannung un den. Alles an allem soe 65% vun de Leit am TNS Ilres-Sondage, datt se gutt a Bus an Zuch ugebonnen sinn. Dee Wäert ass mat 85% an der Stad Lëtzebuerg am héchsten an am Osten am niddregsten. Hei gesäit ee kloer also d'Diskrepanz tëscht dem urbanen an dem ländleche Raum.spillt bei de Gemengewahlen zu Lëtzebuerg guer keng Roll. 39% vun de Befrote konnte mol net soen, ob bei hinnen an der Gemeng Refugiéen ënnerbruecht sinn. Ganz héich Zoustëmmung fir den Accueil, dee 64% als gutt empfannen. 64% fannen och d'Präsenz vun de Flüchtlingen eng gutt Saach fir hir Gemeng. Déi héchsten Negativtauxe fënnt ee bei de Wieler tëscht 35 a 44 Joer a geographesch gesinn am Süden.Och d'tëscht Lëtzebuerger an Auslänner gëtt vu méi wéi zwee Drëttel vun de Leit als gutt empfonnt. Ganz besonnesch positiv gëtt d'Kohäsioun am Zentrum gesinn. Ma och den Norden läit mat 77% iwwert der nationaler Moyenne. D'Stad Lëtzebuerg mat 69% awer drënner.Lo mussen d'Lëtzebuerger bekanntlech wiele goen. Awer nëmmen d'Halschent vun de Leit interesséiere sech eigentlech fir. 44% sinn nëmme wéineg oder guer net au Courant vun deem, wat an hirer Gemeng politesch gesi leeft. Am meeschten interesséiert sinn hei déi méi eeler vun iwwer 65 Joer zu 75%, am mannsten, um aneren Enn vum Echantillon, déi Jonk tëscht 18 a 24 Joer. Interessant och, datt den Taux ënnert den Auslänner mat 68% méi héich ass wéi bei de Lëtzebuerger. Wahrscheinlech erkläert deen Interessi dann och deene Persounen hire Schratt, aktiv den nächste Sonndeg wëlle mat wielen ze goen.Een Drëttel, 34% fir genee ze sinn, géif wéi gesot deen Dag ebegréissen. Een Drëttel ass och effektiv der Meenung, d'Gemeng hätt sech an de leschte 6 Joer net an déi déi richteg Richtung entwéckelt. 43% hale gär um politesche Status quo fest an ëmmerhin awer 23% hu weider keng Meenung dozou. Am meeschten neie Wand erhoffe sech d'Wieler am Süde mat 39% an am Osten mat 38%, knapp virun der Stad mat 36%. Alles also zimlech an de selwechte Paragen. E bësschen offale deet do awer den Zentrum, an deem nëmmen 20% sech fir e Changement un der Spëtzt vun hire Gemengen ausschwätzen. Am Speckmantel vun der Stad kënnen déi aktuell Majoritéitspolitiker schéngs den 8. Oktober méi roueg ugoen.Ëmmerhin 41% wëssen dogéint nach net, bei wiem se e Sonndeg 8 Deeg hir Kräizche maachen. Déi meeschtgëtt et am Osten an allgemeng an de Majorzgemengen, dat mat 60%. Do, wou d'Parteien also net hannert hire Kandidate sinn, fir Wahlkampf ze maachen. E Véierel vun de Befroten an de Majorzgemenge wousst bis leschte Sonndeg mol nach net, wie sech iwwerhaapt opgesat huet.