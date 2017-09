25 Joer Association Victimes de la Route (29.09.2017) De Charel Rischette hat d'lescht Joer am November en Autosaccident. Zanterhier sëtzt hien am Rollstull.

Dem Charel Rischette säi Liewe gouf den 1. November 2016 duerch en Autosaccident bannent Sekonnen op d'Kopp gehäit. No etlechen Operatiounen am In- an Ausland an 3 Méint Reha an Däitschland ass de Charel Rischette zanter 4 Méint um Kierchbierg am Rehazenter. Wat virum Accident u Bewegungen normal war, vermësst de jonke Mann elo.Seng ganz berufflech a privat Pläng goufen duerch dëst Autosaccident onwichteg. Zu deem Zäitpunkt hat de Charel Rischette 23 Joer. Nieft dem Rollstull muss de gebiertege Noutemer léiere seng Situatioun ze acceptéieren. Dat brauch och psychologesch Ënnerstëtzung.De Charel stécht voller Energie. Hie wëll näischt onversicht loossen dach awer nees eng Kéier seng Been ze spieren a bewegen ze kënnen. Vill Suergen huet hie sech nom Accident ëm seng Famill gemaach.