Käpp oder Lëschten, wat motivéiert de Wieler den nächste Sonndeg, wann e seng Kräizer mécht, wat sinn déi wichteg Theme bei dëse Gemengewahlen a wéi grouss ass den Interessi fir d'Lokalpolitik? Alles dat ware Froen, déi TNS Ilres an de leschte Wochen am Optrag vun RTL gestallt huet. Zënter leschter Woch hu mir Iech d'Resultater vun deem Sondage op Landesniveau presentéiert. Mä wéi gesäit d'Meenung vum Wieler an der gréisster Gemeng vum Land aus? Eng Analys vum Steve Schmit.Et sief emol virausgeschéckt, a ville Froe vum Sondage iwwerschneiden d'Äntwerte vun de Stater Bierger sech mat deene vum Rescht vum Land. Zum Beispill bei der Liewesqualitéit: 9 vun 10 Stater fille sech wuel an hirer Gemeng, trotz Chantieren oder Fluch- a Stroossentrafic. D'Stad huet och soss am Land den Image, eng gutt Liewesqualitéit ze hunn, a läit un der Spëtzt mat 22%, wann een d'Leit freet, a wéi enger Gemeng et sech hirer Meenung no am beschte liewe léisst.7 vun 10 Befroten an der Stad fannen, dass sech hir Gemeng an de leschte 6 Jore positiv entwéckelt huet, an nach e Krack méi, 77% sinn zouversiichtlech, wat d'Zukunft vun der Stad Lëtzebuerg ugeet. 65% vun de befrote Stater Leit fille sech zimlech vill mat hirer Gemeng verbonnen, donieft ginn awer 4 vun 10 Stater zou, wéineg Leit an hirem Quartier ze kennen. D'Fro, ob d'Zesummeliewen tëschent deene villen Nationalitéiten an der Stad klappt, beäntwerten 2 Drëttel mat jo, fir deen aneren Drëttel gëtt et allerdéngs do nach Sputt no uewen.85% vun de Stater fille sech gutt un den ëffentlechen Transport ugebonnen, schonn ier den Tram fiert, e Resultat, dat wäit iwwert dem Rescht vum Land läit. De Logement allerdéngs schéngt d'Stater Bevëlkerung nach méi ze beschäftegen wéi soss anzwousch. 6 vun 10 Leit froen no méi Sozialwunnengen, dat ass e gutt Stéck méi wéi an aneren Deeler vum Land.Wann e Sonndeg gewielt gëtt, da soe 6 vun 10 Stater, si géifen hir Kräizer hannert Käpp maachen, op enger oder op méi Lëschten, 25% soe si géife bei de Gemengewahlen eng Partei schwäerzen. 60% vun der Stater Wieler si schonn decidéiert, wiem se hir Stëmme ginn, 40% soten am Sondage, si missten sech dat nach iwwerleeën.Wat zeechent an der Stad déi ideal Persoun um Buergermeeschter-Posten aus? Laut dem Sondage soll si oder hien un éischter Plaz gewëllt sinn, Decisiounen ze huelen, an innovativ sinn, zweetens perséinlech Intressien an den Hannergrond stellen, drëttens no un de Leit sinn, dann och nach e gudde Gestionnaire a kompromëssbereet sinn. Iwwer d'Halschent, 54%, wëlle keen Député-Maire op där Plaz, sinn also géint de Cumul vun deene Mandater.Dëse Sondage ass keng Wahlprognos, dofir goufen och keng Parteien a Wahlintentioune gefrot. Eenzege Stëmmungsbarometer kéint d'Fro nom Wonsch vun engem Wiessel un der Spëtzt sinn. Hei äntwere 36% an der Stad, dat si op e Wiessel hoffen, 45% wëllen dee Wiessel net!