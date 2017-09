Fir Wolz méi attraktiv ze maachen an nei Leit unzezéien, investéiert d'Gemeng aktuell an eng sëlleche Projeten. Ënnert anerem an en neie Wunnquartier.

Op de 27 Hektar, wou virdrun en industrielle Site war, wäerten an den nächste Joren eng 800 nei privat a Sozial-Wunnengen entstoen. Dëst fir Wolz méi dynamesch ze maachen. Dowéinst soll d'Baach, déi duerch de Quartier leeft, renaturéiert ginn. Ma och un d'Gare, soll de Quartier ugebonnen ginn ...D'Aktivitéitszon "Salzbaach" gëtt iwwerdeems ausgebaut. Eng 15 nei Betriber solle sech hei an Zukunft néierloossen - Betriber, déi virun allem am Beräich vun der Kreeslafwirtschaft, aktiv sinn.Duerch den Ausbau wäerten eng 100 nei Aarbechtsplazen geschafe ginn.Ma och an den Tourismus gëtt investéiert. Ënnert anerem ginn eng 10 nei Chaleten um Camping gebaut. Dat fir nei Clienten unzezéien, heescht et vum Citymanager Bob Wetzel.An och mat Hëllef vun der Educatioun wéilt een Stad méi attraktiv maachen. Am Wëltzer Schlass, wou aktuell eng Héichschoul ass, gouf virun kuerzem d'Offer vun de Coursen ausgebaut. Virun allem am Beräich vun der digitaler Medezin.An den nächste 5 Joer wäert Wolz dann och weider wuessen ... e regionalen Entwécklungspol ass ee jo schonn.