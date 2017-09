Wéi d'Police mellt, goufe si um 22 Auer op de Camionsparking an der Zone industrielle Wolser zu Diddeleng geruff, eng Ambulanz war do schonn op der Plaz.E polnesche Chauffer hat eng Ausernanersetzung mat engem anere Camionneur. Et koum zu Handgräiflechkeeten, ënnert anerem hat deen zweete Chauffer zu engem Messer gegraff. De Mann aus Polen gouf op béiden Äerm uerg geschnidden an huet am Spidol missen noutoperéiert ginn.Zeien konnte keng ermëttelt ginn. Den Täter ass kuerz nom Sträit mat sengem Camion an Direktioun Frankräich geflücht. Wéi et heescht, wier hien alkoholiséiert gewiescht.