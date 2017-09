© AFP Archivbild

Géint 23 Auer wollten d’Beamten e Bistro an der Avenue de la Gare kontrolléieren, wéi 3 Männer sech ewech gemaach hunn. Ze Fouss huet d'Police sech hannendru gehaang a konnten an der Rue Glesener ee vun hinnen afänken.



Den 39 Joer ale Mann huet sech därmoosse gewiert, dass hien Handschellen ugeluecht krut. Et gouf 2,2 Gramm Cannabis sécher gestallt an um Fluchtwee huet d'Police nach 7 kleng Titercher opgeraf, mat engem Gesamtgewiicht vun 15,4 Gramm. Och 6 Bulle Kokain hunn d'Beamten beim Mann entdeckt, vun deenen hien awer näischt wollt wëssen.

Hien gouf op Uerder vum Parquet protokolléiert.



Och zu Miersch huet d'Police an der Nuecht op e Samschdeg, géint 00.20 Auer, eng Drogekontroll gemaach. 5 jonk Männer goufen dobäi erwëscht, wéi si an hirem Auto um Krounebierg stoungen an do hir Jointe fëmme wollten. D'Police huet 6,9 Gramm Marihuana an Accessoiren séchergestallt.



Well déi 5 all Droge konsomméiert haten, krut de Chauffer den Autosschlëssel ewech geholl an den Auto gouf provisoresch sécher gestallt. Et gouf protokolléiert.



Ze séier ënnerwee war iwwerdeems de Chauffer vun engem wäisse VW Polo um 00.40 Auer zu Esch an der Bieleser Strooss. Net beandrockt vun de bloe Luuchten an der Sireen, wollt de Chauffer sech mat deels iwwer 100km/h duerch d'Bascht maachen, ouni Succès. Spéider huet hien de Beamten gezielt, hien hätt et mat der Angscht ze di kritt, wier a Panik geroden a wollt dowéinst fortfueren. De Mann hat allerdéngs ze vill gedronk. Hie krut de Führerschäin ofgeholl.