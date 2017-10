Zu Meechtem op der Route du Vin ware géint 17 Auer en Auto an e Moto aneneegerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.



Zwéi Blesséierter si bei engem Accident géint 18.15 Auer tëscht Nouspelt a Kielen ze notéieren. Hei war en Auto an e Bam gerannt.



Op der A13, tëscht de Sortië Schëffleng a Lalleng, war géint 03.30 Auer en Automobilist mat sengem Gefier op den Daach gaangen. Eng Persoun gouf verwonnt.



Um 04.18 Auer huet op der A3, wou et op d'A13 eriwwer geet, en Auto gebrannt.



Kuerz drop, um 04.47 Auer, sinn och um Beetebuerger Kräiz 3 Ween aneneegerannt an 2 Leit goufe blesséiert.



Um Enn hat et dann nach zu Esch an der Lëtzebuerger Strooss gerabbelt. E Chauffeur war kuerz viru 5.00 Auer mat sengem Auto an e geparkte Won gerannt.