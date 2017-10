© AFP Archivbild

D'Fra war bei engem Grupp Member ginn, an deem een nei Leit am Alter tëscht 30 a 50 Joer ka kenneléieren.

Si krut Kontakt mat engem Mann, deen no Fotoe gefrot huet. Fir d'Éischt eng vun hirem Gesiicht, duerno eng, wou de ganze Kierper drop ze gesinn ass a spéider eng Drëtt, méi sexy Foto.



D'Fra ass deem Wonsch nokomm a gouf dunn erpresst. Si gouf opgefuerdert Suen op e portugisesche Kont ze iwwerweisen. Och där Fuerderung huet d'Affer gefollegt. Ma duerno huet sech nach eng zweet Persoun gemellt an huet no enger gréisserer Zomm verlaangt.



D'Police warnt ausdrécklech virdrun, fir via sozial Medie Biller un onbekannte Persounen ze verschécken. Dëst kéint, wéi an dësem Fall, béis Suitten hunn. Ëmmer nees géife Leit op sou Tricken erafalen.



Et sollt een net op esou Erpressungen agoen an direkt d'Police alarméieren. Et wier donieft wichteg, dass d'Affer sämtlech Chatten, Messagen, Fotoen an Handysnummeren vun den Erpresser séchert, déi bei enger spéiderer Plainte gebraucht ginn.