D'Handgranat hätt ongeséchert am Feld geleeën, a well d'Fra Angscht hat, de Bauer kéint mam Trakter driwwer fueren, huet si d'Granat einfach mat Heem geholl a se an de Virgäertche geluet.



D'Police weist an deem Zesummenhang drop hin, dass sämtlech Munitioun, déi ee fënnt, net soll ugepak ginn, mä den 113 informéiert ginn. D'Plaz, wou een d'Munitioun fonnt huet, soll wa méiglech geséchert ginn bis d'Police oder den zoustännege Service ukënnt. Scho kleng Quantitéite Sprengstoff géifen duergoen, dass ee seng Hand verléiere kéint.



Am Fall vun der Handgranat zu Räichel, gouf de Service déminage vun der Arméi geruff.