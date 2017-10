Kuerz no 04.20 Auer e Sonndeg de Moien sinn d'Pompjeeë vu Beetebuerg an Diddeleng alarméiert ginn wéinst engem Autosbrand op der A3.

© CIBETT

© CIBETT

An der Sortie vun der A3 fir op d'A13 war de viischten Deel vun engem Auto a Brand geroden. D'Feier konnt séier vun de Pompjeeë vu Beetebuerg mat Hëllef vun Drockloftschaum an ënner schwéierem Otemschutz, geläscht ginn. Et gouf kee blesséiert.Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Beetebuerg mat engem Tankwon a 6 Mann an d'Police. Um Wee fir op d'Onglécksplaz hunn d'Rettungsdéngschter nach en Accident bemierkt, sou dass déi matalarméiert Pompjeeë vun Diddeleng bei dësem Accident Hëllef geleescht hunn.