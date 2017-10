Picasso a Co. am Freeport (01.10.2017) Wie schonn ëmmer wësse wollt, wat hannert den décke Maueren vum Freeport stockéiert gëtt, krut haut e klengen Abléck an d'Konscht-Sammlung.

Porte Ouverte vum Freeport / Reportage Frank Elsen



Et ass een Ubléck, dee sech engem just ganz seelen an dëser Form bitt: Wierker vum Picasso, Renoir oder och Andy Warhol, all op enger Plaz versammelt. Net an engem Musée, mee am Freeport um Sennengerbierg. Ënnert dem Motto "Portes Entrouvertes" konnten d'Visiteuren e Sonndeg e klenge Bléck op bekannt Wierker geheien, déi normalerweis hannert décken Dieren agespaart sinn.Puer Milliounen Euro sinn hei ausgestallt. An d’Leit hu sech dës exzeptionell Méiglechkeet net huele gelooss, eng Kéier an de Freeport luussen ze kommen.No de Skandaler ronderëm d'Haaptactionnaire vum Freeport, wou et ënner anerem ëm Bedruch gaangen ass, wier den Dag haut eng Méiglechkeet fir sech transparent ze weisen.Um 17 Auer e Sonndeg den Owend sinn d’Diere fir de grousse Public nees zougaangen an d’Konschtwierker hunn hire Wee zréck an de séchere Safe fonnt.