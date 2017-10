Eng nei Radio-Serie, an Zesummenaarbecht vun RTL an dem Firmin Martiny, soll de Wieler an den nächsten Deeg iwwer d'Rechter an d'Pflichte opkläert ginn.

Den 8. Oktober sinn eng 286.000 Wieler opgeruff wielen ze goen, an dës Kéier heescht et nei Gemengeréit ze wielen. An och dës Kéier wëll RTL dozou bäidroen, dass all Wieler säi Wahlrecht voll a virun allem RICHTEG ausnotzt. Dofir huet RTL eng Serie iwwer d'Wahlrecht hei zu Lëtzebuerg zesummegestallt, eng Serie vun a mam Firmin Martiny, deen eis an deenen nächsten Deeg iwwer d'Rechter an d'Pflichte vum Wieler opkläert. Zum Optakt vun dëser Serie schwätze mir iech e Méindeg iwwer dat aktiivt Wahlrecht, dat heescht iwwer d'Konditiounen, déi een erfëlle muss, fir däerfe mat wielen ze goen. A wa mer soen "däerfen", da menge mer zugläich och "mussen", well mer zu Lëtzebuerg net nëmmen ee Wahlrecht, mä och eng Wahlpflicht kennen. Wien däerf, respektiv muss, dann elo den 8. Oktober matt wiele goen?



Serie Gemengewahlen mam Firmin Martiny / Deel 1





Dat si fir d'Gemengewahlen emol fir unzefänken all déi Lëtzebuerger, déi an de Wielerlëschten vun hirer Gemeng agedroe sinn. Lëschten, déi vum Schäfferot opgestallt an à jour gehal ginn. Nieft der Konditioun vun der Nationalitéit, muss een dofir och nach déi zivil a politesch Rechter hunn, dat heescht, et däerf een net vum Geriicht condamnéiert sinn an et muss een de Wahldag hei zu Lëtzebuerg wunnen. Lëtzebuerger, déi am Ausland wunnen, hu wuel bei de Chamber- an Europawahlen d'Méiglechkeet vun der Bréifwahl Gebrauch ze maachen, sinn awer bei de Gemengewahlen net stëmmberechtegt.

D’Konditioune fir Wieler ze sinn, mussen de Wahldag selwer erfëllt sinn, an dat heescht zum Beispill, dass een den 8. Oktober muss seng 18 Joer hunn, fir zu de Wahlen zougelooss ze sinn. D'Gemengeverwaltunge missten all Lëtzebuerger d'office an d'Lëschte bäigedroen hunn, dee bis zum Wahldag déi Konditiounen erfëllt.

Dat gëllt elo awer net fir d’Auslänner, déi jo och dat aktiivt Wahlrecht bei de Gemengewahlen hunn, an dës Kéier sinn dat net nëmmen – wéi bei den Europawahlen - d’EU-Bierger, mä et sinn d’Auslänner alleguer. Si mussen awer op d’mannst 5 Joer hei am Land gewunnt hunn deen Ament, wou si gefrot hu fir op d’Wielerlëschten agedroen ze ginn, an deen Délai fir sech fir d’Wahle vum 8. Oktober anzeschreiwen, ass dëst Joer de 14. Juli ofgelaf.