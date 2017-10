Op der Bauschuttdeponie zu Monnerech war et am Mäerz'14 zu engem Äerdrutsch komm, wouduerch den CR106 gespaart huet musse ginn. Lo ass d'Streck nees op.

Iwwer 3 Joer ass et hir, datt zu Monnerech de Buedem gerutscht war. 1'300 Deeg dono ass op dësem 2. Oktober den CR106 tëscht Monnerech an Esch-Lalleng opgaangen. D'Buergermeeschtesch vun Esch, Vera Spautz an vu Monnerech Christine Schweich hunn zesumme mam Transportminister François Bausch d'Strooss offiziell ageweit.

