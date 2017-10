Der Police gouf e Sonndeg um 00.40 Auer e jonke Mann gemellt, deen op oppener Strooss eng Fra zesummeschloe géif. Op der Plaz koumen de Beamten 2 Fraen entgéint, déi de Virfall confirméiert hunn. Kuerz drop ass dunn de Mann opgedaucht, huet seng Jackette ausgedoen an de Beamte d'Fäischt gewisen.De Streithammel konnt mat e puer policetechneschen Handgrëffer um Buedem mobiliséiert ginn a krut Handschellen un. De Mann huet sech gewiert an am Policewon randaléiert. Beim Versuch hien ze berouegen, krut ee Beamten dunn de Fouss an d'Gesiicht. Spéider huet hien och nach op d'Police gespaut.Hie koum an Arrest. Eng Plainte gouf deposéiert an de Mann muss donieft mat engem fatzege Protokoll wéinst Gewalt géint d'Police rechnen.