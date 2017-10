© Alex Aach / RTL Télé Lëtzebuerg

Formatioun wéinst Digitalisatioun: Reportage Nico Graf



Dat ass de Sënn vun engem Projet, deen den Aarbechtsminister Nicolas Schmit e Méindeg presentéiert huet.

An zwar huet sech de Comité permanent du travail et de l'emploi mat dem Minister op dee Projet gëeenegt. Et geet drëms, wann e Betrib plangt, vill ze digitaliséieren, a wann dowéinst Leit missten entlooss ginn, déi am Virfeld digital ze forméieren a se esou eben am Betrib an an der Aarbecht ze halen: De Minister wëll hëllefen, d'Leit proaktiv op d'Verännerunge virzebereeden, well déi Verännerunge géife stattfannen, ob een dat wëll oder net. Am léifste wéilt een déi Verännerunge schonn an de Betriber antizipéieren.Den Nicolas Schmit sot, bei der Adem géif et den Ament eng 7.000 oppe Plaze ginn, fir déi ee keng Leit fanne géif – d'Plazen an d'Leit géifen einfach net beienee passen. Conclusioun: Formatioun wier also néideg. An et misst och e Gesetz geännert ginn, dat vum Fonds de l'emploi:"Fir dat Ganzt un d'Rullen ze bréngen, brauche mer natierlech och déi noutwenneg Ressourcen." Dofir sollt de Fonds pour l'emploi definitiv als Fonds pour l'emploi opgestallt ginn an dofir misst d'Gesetz vum Fonds geännert ginn. Dat soll elo iwwert d'Loi budgétaire geschéien.D'Betriber sollen iwwregens net eleng d'Käschte fir méi Formatioun droen, de Staat wëll matmaachen. Et hätt een ugefaangen ze diskutéieren, a wéi wäit de Staat hei misst eng Responsabilitéit iwwerhuelen - de Staat, esou den Nicolas Schmit, misst d'Leit net just duerch d'Schoul bréngen, ma e misst se doriwwer eraus ënnerstëtzen, wann et ëm Qualifikatiounen an Ëmqualifikatioune geet.Tëscht 30 a 50 Prozent vun de Käschte kéint de Staat iwwerhuelen, ma dat wier awer nach net decidéiert, dat wier just eng Iddi, déi elo an Diskussiounen ze konkretiséiere wier, esou de Minister.Et leeft also drop eraus, präventiv ze investéieren, ier Chômage entsteet. Dat wier net nëmmen am Finanzsecteur néideg, mä zum Beispill och am Handwierk. Iwwerall géif méi a méi digitaliséiert ginn – dat géif Chancë brénge fir d'Betriber an d'Risike fir d'Employéen, déi missten eben duerch gutt digital Formatioun miniméiert ginn.