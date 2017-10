Eng nei Radio-Serie, an Zesummenaarbecht vun RTL an dem Firmin Martiny, soll de Wieler an den nächsten Deeg iwwer d'Rechter an d'Flichten opklären.



Op dëser Convocatioun, och nach Aberuffungsschreiwe genannt, gi mer all wichteg Detailer gewuer, déi mer brauchen, fir eiser Wahlflicht nozekommen, an dat ass ... Firmin Martiny?

Wien den 8. Oktober mat däerf wiele goen a wien net, dat hutt dir um Méindeg e Moien op dëser Plaz héieren. Elo befaasse mer eis da mat der Convocatioun zu de Wahlen, ee Schreiwes, dat all Wieler spéitstens 5 Deeg virun de Wahlen muss zougestallt kréien.Op dëser Convocatioun, och nach Aberuffungsschreiwe genannt, gi mer all wichteg Detailer gewuer, déi mer brauchen, fir eiser Wahlflicht nozekommen, an dat ass ... Firmin Martiny? Serie Gemengewahlen mam Firmin Martiny / Deel 2





Den Dag, d'Auer an d'Lokal, wou gewielt muss ginn, d'Lëschte mat den Nimm vun de Kandidaten, déi sech an de Proporzgemengen zur Wahl stellen oder awer déi eenzel Nimm vun de Kandidaten an de Majorzgemengen, an d'Instruktiounen doriwwer, wéini ee Stëmmziedel gëlteg an ongëlteg ass, Detailer, op déi mir nach am Laf vun den nächsten Deeg zréckkommen.

Wat mécht een elo awer, wann ee Wieler ass an et huet ee keng Convocatioun kritt?Fir unzefänken reegt ee sech dann emol net direkt op, mä et freet ee fir d'éischt op der Gemeng no, wou dann nogekuckt gëtt, firwat dat esou ass, an da fënnt sech och meeschtendeels ganz séier eng Léisung.Et sief awer och nach eng Kéier drun erënnert, datt een och ouni Convocatioun ka mat wiele goen, virausgesat, et ass een an der Wielerlëscht agedroen.Elo ass et awer och duerchaus méiglech, datt een all Konditiounen erfëllt, fir Wieler ze sinn, mä aus iergend enger Ursaach ass een net an der Wielerlëscht agedroen, wat emol bei méi heefegem Geplënners oder bei engem Changement vun der Nationalitéit kéint virkommen.Och an deem Fall besteet keng Ursaach fir ze panikéieren, mä et léisst een da ganz einfach iwwerpréiwen, ob een tatsächlech dat aktiivt Wahlrecht huet, an da kann de Buergermeeschter oder eng Geriichtsautoritéit d'Decisioun huelen an och schrëftlech festhalen, datt een däerf mat wiele goen, obschonn ee keng Convocatioun kritt huet an obschonn een net an der Wielerlëscht agedroen ass, ee Fall, deen an der Praxis allerdéngs ganz rar ass.Souwäit zur Convocatioun. Um Méindeg de Moien hu mir iech gesot mir hätten hei zu Lëtzebuerg de Vote obligatoire, an en Dënschdeg schwätze mir da méi ausféierlech iwwer dës Wahlflicht an doriwwer, wat ee muss maachen, wann een den 8. Oktober net ka mat stëmme goen.