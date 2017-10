X

Bezuelbare Wunnraum, eng besser Mobilitéit a méi eng attraktiv Geschäftswelt louchen de Befroten an dëser Campagne besonnesch uewen. 3 vu 4 Residente schwätze sech fir Gemengefusiounen aus an, och dat ass e Resultat, dat Politiker interesséieren dierft, eppes méi wéi d'Halschent gesäit d'Gemengewahlen als en Test fir dat anert Joer ...





Sondage Gemengewahlen (Deel 3/3): Rep. Claude Zeimetz



Dee Score ass besonnesch héich bei de Wieler tëscht 55 a 64 Joer a geographesch gesinn an der Stad Lëtzebuerg. D'Haaptstad also, an där d'CSV dëst Joer besonnesch grouss Ambitiounen huet, de Buergermeeschterstull, ee Joer virun de Chamberwahlen, zeréckerueweren. Dobäi maachen d'Wieler hire Choix awer manner politesch a méi persounebezunn. Grad mol 20% soten am Sondage nämlech, si géingen éischter eng Lëscht schwäerzen. Déi grouss Majoritéit, an do sinn d'Gemengewahlen net vill anescht wéi d'Parlamentswahlen, gi virun allem op d'Käpp. Souguer an de Proporzgemengen spillen d'Käpp fir 41% vun de Wieler déi wichtegst Roll, egal op wéi enger Lëscht d'Kandidate sinn an egal op dat bedeit, datt ee Persounen vu verschiddene Lëschte wielt.Wat mécht fir d'Leit dann eigentlech e gudde Buergermeeschter aus? Fir d'alleréischt mol dierf en net u seng perséinlech Interessien denken. Dat soe 70%. Méi wéi Zweedrëttel wënsche sech eng Persoun déi no bei de Leit ass, nolauschtert a kompromëssbereet ass, an dann awer och bereet fir innovativ Decisiounen ze huelen.D'Fro vun den Duebelmandater, dat geet aus dem Sondage och kloer ervir, gëtt vun de Politiker kloer iwwerbewäert. Just 25% fannen an dësem Sondage e gudde Buergermeeschter misst och op nationalem Plang eng wichteg Roll spillen. Am meeschten halen d'Leit aus dem Norden an dem Osten um "Député-Maire" fest. De gréisste Refus gëtt et an der Stad.Och beim Thema Fusioune kéint et de Residenten no méi séier virugoen wéi dat bis ewell de Fall ass. Just 14% wëllen nämlech an der Gemeng ënnert sech bleiwen. Eng ecrasant Majoritéit awer, 74% schwätzt sech fir Fusiounen aus. De berühmte Wielerwëllen, deen dacks ugefouert gëtt, misst hei also kloer en Incentive sinn. Méi wéi d'Halschent wier souguer fir obligatoresch Fusioune fir eng besser territorial Organisatiounen assuréieren ze kënnen. 68% fannen, datt d'Gemengenhochzäit fir si eng gutt Saach war.Wunne war een Haaptthema an dësem Wahlkampf, bei de Parteien an och bei de Leit, déi vun hire Gemengeresponsabele besonnesch méi bezuelbare Wunnraum erwaarden. Net grad d'Halschent plädéiert derfir, datt eidel Terrainen am Bauperimeter zousätzlech besteiert ginn oder datt d'Gemeng méi Sozialwunnenge kritt. Reegelrecht Expropriatioune kommen awer nëmmen fir en Drëttel vun de Befroten a Fro. Hei spillt wuel mat eran, datt vill Residente selwer Proprietär sinn.A Saache Kierchegebaier da bleiwen d'Leit gespléckt. 1 vun 2 géif sech wënschen, datt d'Gemeng och an Zukunft nach géif fir den Ënnerhalt vun der Kierch an de Kapelle géif opkommen. Just 37% si mat der Reform vu Blo-Rout-Gréng d'accord.TNS Ilres huet fir dëse Sondage 1'020 Persoune vun iwwer 18 Joer aus dem ganze Land, Lëtzebuerger an Net-Lëtzebuerger ëm hir Meenung gefrot. Duerchgefouert gouf d'Ëmfro tëscht dem 8. an dem 24. September.