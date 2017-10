Bouneweger Ghetto: Drogen-Zeen Lëtzebuerg (02.10.2017) D’Geschäftsleit an d’Awunner vun Bouneweg hun es sat. Den Undrang bei der Fixerstuff Abrigado gëtt ëmmer mei grouss. Et ass eng “never ending Story”. Droge Problematik zu Lëtzebuerg. Den Ament sammelt sech déi ganz national Drogen Zeen zu Bouneweg, ronderëm déi eenzeg Fixerstuff déi mer am Land hun. Dëst bréngt natierlech allerhand Problemer mat sech. Toxikomanen déi sech mëtten ob der Strooss picken, an Sprëtzen déi an allen Ecker zu Bouneweg ze fannen sinn. Geschäft' s Leit déi es sat hun, an eng Fixerstuff déi un hier Limitten kënnt. Mir maachen de Punkt vun der Situatioun.

Schonns dat alleréischte Bild, wann ee vun der franséischer Autobunn an d'Stad kënnt, ass net dat, wat eng Stad vu sech sollt ginn. Bei engem Spadséiergang duerch de Quartier fënnt een nawell sou munch Iwwerraschungen. Iwwerreschter an Offall, déi un eng batter an traureg Realitéit opmierksam maachen.Donkel Ecker bréngen Mënschen zum Virschäin, déi all Hemmungen verluer hunn a sech ouni sech wierklech ze verstoppen, hiren nächsten Schoss an d’Odere setzen. RTL konnt an nëmmen e puer Stonnen erschreckend Biller dréinen, awer et gëtt Mënschen hei, fir déi sinn dës Biller Alldag. Dëse Pneuen-Händler weist ons Fotoen, wéi hie säi Betrib all Moies virfënnt. Fotoe vun Mënschen, déi hir Affären hei maachen oder sech virun senger Garage picken.De Patron vun dësem Restaurant huet ons erzielt, dass en 50 % vu sengem Chiffre d’Affaire verluer huet, dass en elo muss zoumaachen a säi Restaurant verkafen, awer wien wëll hei schonn hei, en Commerce opkafen?D‘Ursaach vun de Problemer vun dëse Leit ass den Abrigado, och nach genannt "Fixerstuff". Et gëtt si zënter 2005. Een Haaptzil vu sou engem Drogenkonsum-Raum ass fir déidlech Iwwerdosissen ze vermeiden, fir Toxikomanen mat hygieneschem Material ze versuergen, fir och den HIV-Risiko ze minimiséieren a fir hinnen sozial Hëllef an Ënnerstëtzung unzebidden.Déi Bouneweger Fixerstuff bitt niewebäi och nach e Kontakt-Café, medezinesch Versuergung an eng 42 Schlof-Méiglechkeeten. Hannert dësem Misär stinn och Geschichten, Mënschen, Schicksaler!