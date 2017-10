Nationale Fraerot/Reportage Annick Goerens



2011 hunn d'Fraen 32,1 Prozent vun de Kandidaten op de Lëschten ausgemaach, dëst Joer scho 35,8 Prozent. Zanter 1999 mécht den nationale Fraerot fir all d'Wahlen Etuden, fir erauszefannen, wéi vill Fraen op de Lëschte sinn a wéi vill der duerno gewielt ginn. Et ass déi eenzeg Etüd vun der Zort hei am Land, déi mëttlerweil ganz vill als Referenz geholl a gefrot gëtt. Ass Lëtzebuerg dann um richtege Wee?D'Danièle Martin, Presidentin vum nationale Fraerot constatéiert eng Hausse ëm 4% par rapport zu 2011. De Message vum Conseil an der Regierung wier also bei de Parteien ukomm. Ma et ass een awer nach wäit fort vun enger richteger Paritéit, betount d'Presidentin. Et géif och net duer goen, ob dat politesch Behuele vun de Fraen anzewierken. D'Gesellschaft als Ganzes misst änneren. Fir konkret un der Situatioun eppes z'änneren, kéint een zum Beispill berodend Kommissioune paritéitesch besetzen.Um Méindeg war dann och déi traditionell Rentrée vum nationale Fraerot, bei der och all d'Avise presentéiert goufen déi d'CNF zu Gesetzestexter mëscht. Lescht Joer war dat ënner anerem iwwer d'Reform vun der Scheedung an iwwer d'Gesetz vun der Prostitutioun. Et gëtt eng positiv Evolutioun, ma et bleift nach vill ze maachen, sou d'Conclusioun vun der Presidentin Danièle Martin.