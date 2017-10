© Pit Everling

Ma d'Baggere rullen an um Platto tëscht Dikrech an Ierpeldeng un der Sauer entsteet op enger Brutto-Surface vu gutt 45 Hektar déi nei regional Aktivitéitszon. D'Zil ass et, fir déi méi grouss Betriber aus den Uertschaften erop de Fridhaff ze kréien, seet den Dikrecher Deputé-Maire an ZANO-President Claude Haagen. Eng Konsequenz wier dann eng besser Entwécklung vun den Uertschaften.37 Lote stinn zur Dispositioun. Se sinn opgedeelt an d'Beräicher "Industrie et constructioun", "Automobile" a "Petites et moyennes entreprises". Vill Firmen hu schonn "Jo" gesot, si ënnerschreiwen en "Droit de superficie" op 30 Joer. Fir d'Aktivitéitszon Fridhaff goufen d'Konditioune méi labber gemaach, esou de Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Et kann och Vente hei gemaach ginn.D'Terraine kaschte ronn 10 Milliounen, d'Infrastrukture ronn 20 Milliounen. De Staat steiert ronn 85% bäi, d'Gemenge 15%. Déi nei Aktivitéitszon läit zu 2 Säite vun der B7, ënner anerem dowéinst wäerten et op där Plaz Ännerungen um Stroossereseau ginn, seet den zoustännege Minister François Bausch.Um Méindeg gouf net just de Grondsteen fir d'Aktivitéitszon geluecht, mä och dee fir den éischte Betrib. Dat ass den Tubaks-Fabrikant "Landewyck".Laang hätt een no enger neier Plaz gesicht, fir d'Produktiouns-Sitten Hollerech an Ettelbréck z'ersetzen. Ëmsou frou waren déi Responsabel bei Heintz Van Landewyck, wéi de Nordstad-Syndikat op si duer koum. D'Konkurrenz géing d'Produktioun an den Oste verleeën, der Firma "Landewyck" wier et wichteg, fir zu Lëtzebuerg ze bleiwen. 60 Millioune ginn um Fridhaff investéiert, den droit de superficie net mat agerechent. Et hofft een, datt d'Produktioun Enn 2018 kéint ufänken, esou de Georges Krombach. D'Zil ass et, fir d'Personal all ze halen.Zu Hollerech entsteet en neie grousse Projet, wat um Standuert zu Ettelbréck geschitt, ass nach net genee gewosst, et kéint an d'Richtung vun engem Commerce goen.Déi al Marylands-Publicitéit, déi wéinst dem Gesetz huet missten op der Stater Gare erofgeholl ginn an den Ament zu Ettelbréck op der Fabréck hänkt: Och si wäert mat op de Fridhaff plënneren, esou nach de Georges Krombach.