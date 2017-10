Dossier EDIFF: Weider Präzisiounen (02.10.2017) Déi rezent Evolutioun am Dossier ronderëm d'EDIFF, also d'Éducation différenciée, verlaangt no weidere Präzisiounen.

De 14. August huet de Claude Meisch all déi concernéiert Acteuren aus der Grondschoul an der Éducation différenciée an engem Bréif iwwert d'Changementer bei der Betreiung vu Kanner mat spezifeschen Besoinen informéiert.Ee vun de wesentleche Punkte besteet doranner, dass déi Leit, déi bis elo an den esou genannte multi-professionnellen Equippe geschafft hunn, am Verlaf vum Joer detachéiert respektiv transferéiert solle ginn.Dat soll während dem Schouljoer geschéien.Dës Persoune sollen an Zukunft ënnert der Responsabilitéit vun de Regionaldirektere schaffen.Un hirem Aufgabeberäich soll sech näischt änneren.An engem 2. Schreiwes vum 26. September preziséiert den Educatiounsminister, dass hie sech dozou engagéiert, fir méi Posten ze schafen, fir d'Betreiung vu Kanner mat spezifesche Besoinen ze assuréieren.Dëst soll ee vun den Bestanddeeler vun der Reform vun der Ediff sinn.Eisen Informatiounen no sollen eng 169 Persounen am Laf vum Schouljoer detachéiert respektiv transferéiert ginn. Mat deene selwechten Tâchen, déi se virdrun haten.Se sollen net an den normale Schoulbetrib integréiert ginn.Mer hunn eis a rezente Reportagen op der Télé op Aussoe vu Personalvertrieder aus dem Secteur gestäipt.Do ass vu VEREENZELTE Fäll rieds gaangen, wou Leit aus der Ediff aner Tâchen am normale Schoulbetrib iwwerholl hätten. Dës Behaaptung géif laut Ministère net stëmmen.Fakt ass, dass et weider an dësem Secteur ramouert.Net méi spéit ewéi muer, Dënschdeg, organiséiert d'Gewerkschaft SEW/OGBL zesumme mat de Personalvertrieder vun der Éducation différenciée eng Pressekonferenz ënnert dem Motto:"Grouss Onzefriddenheet an der Ediff: Kënne mer eise Kanner nach gerecht ginn?"Effektiv ass et esou, dass an de leschten Deeg vill iwwert den Erzéiungsministère, eist Haus a Vertrieder aus dem Secteur geschwat gouf. Mä wéineg iwwert d'Kand an d'Famill. Well eigentlech sollte si am Mëttelpunkt vun den Diskussioune stoen.