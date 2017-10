Ëmweltobservatoire: Rep. Claude Zeimetz



Nëmmen ee Véierel vun de Liewensraim an den Aarten, déi an der EU relevant sinn, sinn zu Lëtzebuerg an engem gudden Zoustand. D'Situatioun ass domatter d'selwecht schlecht wéi viru 5 Joer, dat geet aus dem neiste Rapport vum sougenannten "Observatoire de l'environnement naturel" ervir deen e Méindeg presentéiert gouf. De Gremium beréit d'Regierung am Hannergrond a Saachen Ëmweltschutz. Déi Ëmwelt hätt besonnesch mat zwou Komponenten ze kämpfen, seet de President Gérard Anzia am RTL-Interview. Der Landwirtschaft an der Urbaniséierung.

De Gérard Anzia

De Grand-Duché ass dat Land an Europa, an deem d'Liewensraim am meeschten zersidelt sinn, bedauert de gréngen Deputéierten a President vum Naturschutzsyndikat Sicona, Gérard Anzia, deen zanter Enn 2015 un der Spëtzt vum onofhängegen Observatoire steet. Duerfir wier et elo an Zäite vu Wuesstem ëmsou méi wichteg, net nach zousätzlech ausserhalb vun de PAGen ze bauen, mä anescht ze plangen.Coordinatioun och a Saachen Naturschutz-Protectioun. Hei gëtt et eng Dosen Aktiounspläng. Natura2000, Waasserschutzzonen etc, alles dat misst Hand an Hand goen, fir datt déi Concernéiert wëssen, wou se dru sinn: "Esou datt dat och eng kohärent Politik gëtt vis-à-vis vum Bewirtschafter. Soss, mengen ech, ass déi Saach zum Scheitere veruerteelt."An deem Kontext missten elo och d'Oploe bei den Natura2000-Gebidder an dem Biotopekadaster konkret ëmgesat ginn.Ëmmer méi grouss Bauerebetriber, déi, wéinst dem Präisdrock, ëmmer méi intensiv schaffen, alles dat kënnt der Biodiversitéit natierlech och net ze gutt. Wéi kann déi allgemeng Tendenz gebrach ginn? De Gérard Anzia verweist op d'Europäesch Agrarpolitik, déi deemnächst fir d'Joren 2021-27 nei verhandelt gëtt: "Do brauche mer e Méi un Nohaltegkeet an och e Méi u Biolandwirtschaft. Dat ass de Wee, deen den Observatoire gesäit, fir dem Verloscht vun Habitaten a Espècen nozekommen."Perséinlech schwieft dem gréngen Deputéierte souguer eng nei Formatioun zum Biobauer an der Akerbauschoul vir.A sengem neie Rapport schwätzt sech den Observatoire da fir en nationale Plang fir eng ganzheetlech, eng integréiert Berodung an der Landwirtschaft aus. Bauere sollten net nëmme vun enger Persoun, mä vun engem ganzen Team vun Experte berode ginn: Eng Berodung kéint just eppes wierken, wa se acceptéiert gëtt. An acceptéiert kéint se just ginn, wann déi Leit, déi beroden, wëssen, wéi e Bauerebetrib funktionéiert.D'Monitoringe sollte méi systematesch ugaange ginn an den Observatoire schwätzt sech och allgemeng fir méi Ressourcen aus.Bei de Pestizide geet de Gérard Anzia dovunner aus, datt d'Regierung dem Observatoire senge Recommandatiounen dréit an dat konkret proposéiert Reduktiounszil an den nationale Pestizideplang matafléisse léisst. Dat wier e klore Succès fir de Gremium.Am Ëmweltobservatoire sinn nieft de Vertrieder vum Ëmweltministère an der Naturverwaltung och wëssenschaftlech Experten a Representante vun der Uni, dem Natur-Musée, de Gemengesyndikater an Ëmweltschutzmesurë vertrueden.Ënnert dem Virgänger vum haitege President huet de Gremium iwwregens kee Rapport verëffentlecht. Dobäi ass u sech eng Publikatioun all zwee Joer am Gesetz virgesinn.