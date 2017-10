Um Geriicht zu Dikrech huet sech e Méindeg eng Fra misse veräntweren, well si sech net gutt ëm Päerd, déi hir uvertraut gi waren, gekëmmert soll hunn. © AFP (Archivbild)

Ëm Infraktioune géint den Déiereschutz goung et e Méindeg de Mëtten um Dikrecher Geriicht.Ugeklot war eng Fra vu 24 Joer, déi 2015 zwee Päerd a Fleeg geholl hat. Der Beschëllegter gëtt virgehäit, net genuch no den Déiere gekuckt ze hunn, soudass déi am Fréijoer zejoert krank a sou gouereg gewiescht wären, dass Liewensgefor bestanen hätt. D'Päerd hunn awer iwwerlieft.D'Proprietärin vun engem Déier sot e Méindeg, der Ugekloter dat vu Februar 2015 bis Abrëll 2016 an Hallefpensioun ginn ze hunn; si selwer, sou déi jonk Fra, hätt net méi genuch Zäit fir d'Päerd gehat. Vun der Beschëllegter hätt si gesot kritt, et wär alles gutt, bis op eng Kéier, wéi d'Déier eng Schlundverstopfung hat, d.h. Fudder an der Speiseröhre houng; engem Veterinär no hätt d'Päerd doru kënne stierwen. Kuerz dono krut d'Proprietärin du matgedeelt, dass et dem Déier géif schlecht goen; et wär, Zitat, "just nach Knachen" a fir e Véidokter wuel eng Woch drop dout gewiescht. Dobäi hätt d'Ugeklote sech ëm d'Päerd ze bekëmmere gehat.Eng aner Zeien hat déi zwee Déieren eemol gesinn, wéi si a guddem Zoustand waren; eng Zäit drop wär si vu Leit drop ugeschwat ginn, dass d'Päerd dënn wären. Si hätten ë.a. Pilzen a Wierm gehat a wäre ganz schlecht drun, d.h. massiv ënnerernäert gewiescht; dat wär wuel drop zréckzeféieren, dass si e Minimum ze friesse kritt hätten, soudass bei engem Déier och d'Verdauung net méi richteg geklappt hätt. De Päerd wär et schlecht gaangen, wéi d'Beschëllegt op si opgepasst hätt.No dësen zwee Be- koume 4 méi oder manner Entlaaschtungszeien drun; méi oder manner dowéinst, well der zwee ë.a. erkläert hunn, d'Déieren hätten ee Moment, Zitat, "ganz schrecklech", respektiv "net grad super" ausgesinn.D'Päerd wäre wuel net genuch gefiddert ginn, woufir ee jo awer bezilt, sou eng Zeien; fir en zweeten, den Ex-Frënd vun der Ugekloten, wär et no an no awer besser gaangen. Enger 3. Zeie vun der Defense no waren d'Déieren am Januar zejoert vu Grooljen op Houfelt bruecht ginn; d'Beschëllegt hätt fréi reagéiert an d'Päerd hätten eng Zäit gebraucht, fir no engem miserablen Zoustand nees an der Rei ze sinn. Eng lescht Zeien dann huet betount, si hätt der Ugeklote selwer e Päerd uvertraut an dat och an engem ganz korrekten Zoustand zréckkritt.