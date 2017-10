© Police

D'Police mellt um Dënschdeg de Moien en Aarbechtsaccident op der Arelerstrooss, wou duerch eng Gasfuite e Baucontainer explodéiert ass an 3 Persoune verwonnt goufen. Et ass rieds vun 1 schwéier, an 2 liicht Blesséierten.



Wahrscheinlech hat eng Gasfläsch eng Fuite oder si war net richteg zougedréint. Wéi d'Aarbechter dunn no beim Container e Feier gemaach hunn, ass et zu enger Explosioun komm, bei där de Stolcontainer souguer verformt gouf.



RTL-Informatiounen no goufen 2 Persoune mam Rettungshelikopter op Bréissel an e Spidol geflunn, wat op Verbrennunge spezialiséiert ass.



Am Asaz waren d'Pompjeeën aus der Stad, 2 Ambulanzen aus der Stad an 1 vu Mamer, de Miess- an Erkennungsdéngscht vun der Police grad wéi d'ITM.



Zu Koplescht stoung géint 8.15 Auer en Auto a Flamen. 1 Persoun gouf blesséiert.



Am Neiduerf hat et kuerz no 9 Auer gerabbelt, wéi 2 Autoen net laanschtenee komm sinn. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.



Kuerz virun 10 Auer gouf an der Stad eng Persoun ugestouss a blesséiert.

Zu Hollerech da sinn um 11.15 Auer zwee Autoen anenee gerannt. Och hei gouf 1 Persoun blesséiert.