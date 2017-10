"Méi Wäitsiicht an der Politik", dat hu sech déi Gréng virgeholl en vue vun der parlamentarescher Rentrée an dat lescht Joer vun dëser Legislaturperiod.

© Annick Goerens / RTL Radio Lëtzebuerg

Et kéint een net méi Politik vu Joer zu Joer maachen an dofir huet sech déi gréng Fraktioun fir d'nächst Chamberjoer ënner anerem virgeholl, grouss Debatten um Krautmaart ze lancéieren, och zesumme mat de Bierger. 5 Punkte sollen dominéieren, wéi d'Fraktiounscheffin Viviane Loschetter erkläert, d'Landesplanung, eng Energiewend, d'Digitaliséierung intelligent asetzen, gesellschaftlech Reformen finaliséieren an an der Chamber d'EU weiderbréngen an dem Bierger nees méi no bréngen.





D'Viviane Loschetter



Dat ass och d'Ursaach, firwat sech déi Gréng dëst Joer méi intensiv mam "Budget pluriannuel" beschäftegen, amplaz vum Budget vum nächsten Joer. Well et genee do ass, wou d'Politik vun de nächste Joren géing definéiert ginn an déi wéilt een nohalteg beaflossen.